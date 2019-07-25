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РИА Новости

На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался

Вчера, 16:43
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ПАРИЖ, 25 июл – РИА Новости. Самолет французской пилотажной группы Patrouille de France выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перпиньян-Ривесальт на юге Франции, пилот успел катапультироваться, он получил легкую травму, сообщают местные власти и французское министерство обороны.
Минобороны Франции приостановило демонстрационные полеты группы до выяснения обстоятельств инцидента.
"Alphajet из Patrouille de France, вероятно, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился близи трассы D117", - говорится в Twitter префекта департамента Восточные Пиренеи.
Отмечается, что пилот успел катапультироваться и получил легкую травму.
"Здоровье пилота не вызывает беспокойства. Проводится в медицинский осмотр", - сообщает в свою очередь Минобороны Франции.
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По данным ведомства, инцидент произошел около 11.30 местного времени (12.30 мск) во время посадки в аэропорту Перпиньяна.
"На данном этапе демонстрационные полеты Patrouille de France приостановлены до выяснения обстоятельств инцидента", - говорится в коммюнике МО.
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