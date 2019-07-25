На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался

ПАРИЖ, 25 июл – РИА Новости. Самолет французской пилотажной группы Patrouille de France выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перпиньян-Ривесальт на юге Франции, пилот успел катапультироваться, он получил легкую травму, сообщают местные власти и французское министерство обороны.

Минобороны Франции приостановило демонстрационные полеты группы до выяснения обстоятельств инцидента.

"Alphajet из Patrouille de France, вероятно, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился близи трассы D117", - говорится в Twitter префекта департамента Восточные Пиренеи.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться и получил легкую травму.

"Здоровье пилота не вызывает беспокойства. Проводится в медицинский осмотр", - сообщает в свою очередь Минобороны Франции.

По данным ведомства, инцидент произошел около 11.30 местного времени (12.30 мск) во время посадки в аэропорту Перпиньяна.