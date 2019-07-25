Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:44Z
https://ria.ru/20190725/1556878879.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в мужчину из травматического оружия

Вчера, 16:44
1375
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Подросток, выстреливший из травматического оружия в ногу прохожему в Нижнем Новгороде, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, он стоит на учете в ПДН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
В эфире нижегородской телекомпании "Сети НН" был показан сюжет о том, как в Нижнем Новгороде в микрорайоне "Мещерское озеро" банда подростков держит в страхе взрослых: прохожих избивают и стреляют в них из травматического пистолета. По словам потерпевших, нападающие чувствуют себя безнаказанными из-за юного возраста.
Автомобиль полиции
21 июля, 14:56
В Тверской области мужчина открыл стрельбу у гостиницы
Еще три заявления поступили в ОП №2 УМВД России по Нижнему Новгороду 18 июля текущего года по факту событий, связанных с причинением огнестрельного ранения бедра 33-летнему жителю микрорайона Мещерское озеро. По данному факту продолжается проведение проверки.
"Установлено, что около часа ночи 18 июля у дома на Мещерском бульваре между группой молодых людей и потерпевшим возникла конфликтная ситуация, в ходе которой мужчина получил огнестрельное ранение. Ранение потерпевшему из травматического пистолета нанес 16-летний житель Ленинского района. Молодой человек состоит на профилактическом учете в ПДН и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По предварительной информации, травматическое оружие он похитил", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что полиция установила всех участников инцидента со стороны группы молодых людей, это пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет.
Работа магазина по продаже охотничьего и травматического оружия в Челябинске
5 июля, 22:35
В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться
"Сейчас проводится работа с несовершеннолетними, участвовавшими в инциденте, и их родителями. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, заявления о подростках, терроризирующих прохожих в микрорайоне, поступали в полицию в конце мая.
"Три заявления касались конфликтной ситуации, произошедшей 25 мая у входа в магазин на улице Есенина между хозяином торговой точки и группой молодых людей. События были запечатлены на камеру мобильного телефона. В ходе инцидента один из молодых людей - 19-летний житель Московского района Нижнего Новгорода - нанес хозяину несколько ударов", - сообщили в пресс-службе.
Полиция проводила проверку, однако потерпевший отказался пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степени тяжести причиненного его здоровью вреда. "В связи с этим по факту происшествия было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - заявили в ведомстве.
1000142
Обсудить 1
Нижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Лента
новостей
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Бесменный гитарист группы Кино Юрий Каспарян и Симфонический оркестр Государственного Эрмитажа исполняют песню В. Цоя
Гитарист "Кино" объяснил, почему они сыграли песню Metallica на концерте
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт подал на развод
Протоиерей Дмитрий Смирнов
В Москве экстренно госпитализировали протоиерея Димитрия Смирнова
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния