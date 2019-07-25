В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в мужчину из травматического оружия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Подросток, выстреливший из травматического оружия в ногу прохожему в Нижнем Новгороде, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, он стоит на учете в ПДН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В эфире нижегородской телекомпании "Сети НН" был показан сюжет о том, как в Нижнем Новгороде в микрорайоне "Мещерское озеро" банда подростков держит в страхе взрослых: прохожих избивают и стреляют в них из травматического пистолета. По словам потерпевших, нападающие чувствуют себя безнаказанными из-за юного возраста.

Еще три заявления поступили в ОП №2 УМВД России по Нижнему Новгороду 18 июля текущего года по факту событий, связанных с причинением огнестрельного ранения бедра 33-летнему жителю микрорайона Мещерское озеро. По данному факту продолжается проведение проверки.

"Установлено, что около часа ночи 18 июля у дома на Мещерском бульваре между группой молодых людей и потерпевшим возникла конфликтная ситуация, в ходе которой мужчина получил огнестрельное ранение. Ранение потерпевшему из травматического пистолета нанес 16-летний житель Ленинского района. Молодой человек состоит на профилактическом учете в ПДН и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По предварительной информации, травматическое оружие он похитил", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что полиция установила всех участников инцидента со стороны группы молодых людей, это пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

"Сейчас проводится работа с несовершеннолетними, участвовавшими в инциденте, и их родителями. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, заявления о подростках, терроризирующих прохожих в микрорайоне, поступали в полицию в конце мая.

"Три заявления касались конфликтной ситуации, произошедшей 25 мая у входа в магазин на улице Есенина между хозяином торговой точки и группой молодых людей. События были запечатлены на камеру мобильного телефона. В ходе инцидента один из молодых людей - 19-летний житель Московского района Нижнего Новгорода - нанес хозяину несколько ударов", - сообщили в пресс-службе.