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РИА Новости

На территории района в КЧР ввели режим ЧС после сильных ливней

Вчера, 16:37
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НАЛЬЧИК, 25 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен на территории Хабезского района Карачаево-Черкесии после сильных ливней, сообщает региональное управление ГО и ЧС.
По данным ведомства, вечером в среду на территории Хабезского района прошли обильные ливневые дожди с порывами ветра до 25 метров в секунду. В результате на части территории аула Хабез были разрушены кровли трех домовладений, подтоплены 22 частных домовладения. Также был поврежден газопровод протяженностью 25 метров, несколько домов остались без газа и энергоснабжения.
"Решением главы администрации района в связи с причинением материального ущерба обильными ливневыми дождями на территории Хабезского муниципального района введен режим "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы 33 человека и семь единиц техники.
Пресс-служба главы Карачаево-Черкесии сообщила, что на место выехали члены республиканской комиссии по ЧС во главе с вице-премьером Хызыром Чеккуевым.
"Электроснабжение восстановлено, газопровод и водоснабжение функционируют в штатном порядке. В настоящее время ведется комиссионное обследование пострадавших частных домовладений с целью дальнейшего оказания помощи людям в восстановлении повреждений", - подчеркивает пресс-служба.
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