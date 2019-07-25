На территории района в КЧР ввели режим ЧС после сильных ливней

НАЛЬЧИК, 25 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен на территории Хабезского района Карачаево-Черкесии после сильных ливней, сообщает региональное управление ГО и ЧС.

По данным ведомства, вечером в среду на территории Хабезского района прошли обильные ливневые дожди с порывами ветра до 25 метров в секунду. В результате на части территории аула Хабез были разрушены кровли трех домовладений, подтоплены 22 частных домовладения. Также был поврежден газопровод протяженностью 25 метров, несколько домов остались без газа и энергоснабжения.

"Решением главы администрации района в связи с причинением материального ущерба обильными ливневыми дождями на территории Хабезского муниципального района введен режим "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы 33 человека и семь единиц техники.

Пресс-служба главы Карачаево-Черкесии сообщила, что на место выехали члены республиканской комиссии по ЧС во главе с вице-премьером Хызыром Чеккуевым.