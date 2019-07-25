МЧС начало проверку детских палаточных лагерей в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Инспекторы тюменского управления МЧС начали профилактические выезды в палаточные лагеря региона после трагедии с погибшими детьми под Хабаровском, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.

В среду инспектора тюменского МЧС посетили палаточный лагерь "Кемпинг-отряд" на базе загородного лагеря "Остров детства", а также палаточный лагерь имени Олега Кошевого – филиал АНО "Серебряный бор".

"Обследование показало, что все требования к безопасному детскому отдыху в палаточных лагерях соблюдаются, вся работа организована в рамках разработанных алгоритмов и инструкций по пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке, в первую очередь, уделяется внимание выбору места лагеря, которое должно быть очищено от горючего мусора, наличию в палатках и на территории автономных пожарных извещателей и средств огнетушения.

В департаменте уточнили, что все проверенные палатки имеют паспорта безопасности, оснащены автономными дымоизвещателями и автономными осветительными приборами, расстояние между ними соответствует регламенту, а спальные мешки рассчитаны на минусовые температуры. Также, уточнили в ведомстве, на территории лагерей имеются либо пожарные гидранты, либо водяные помпы.

Проверка установила, что палаточные лагеря находятся под круглосуточным контролем, в них работает звуковое оповещение. Весь персонал, включая вожатых, перед началом смен проходят инструктаж, тренинги по безопасности проводятся и для детей после их заезда, отметили в департаменте.