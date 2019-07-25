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РИА Новости

МЧС начало проверку детских палаточных лагерей в Тюменской области

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Инспекторы тюменского управления МЧС начали профилактические выезды в палаточные лагеря региона после трагедии с погибшими детьми под Хабаровском, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 13:19
МЧС разработает требования пожарной безопасности в палаточных лагерях
В среду инспектора тюменского МЧС посетили палаточный лагерь "Кемпинг-отряд" на базе загородного лагеря "Остров детства", а также палаточный лагерь имени Олега Кошевого – филиал АНО "Серебряный бор".
"Обследование показало, что все требования к безопасному детскому отдыху в палаточных лагерях соблюдаются, вся работа организована в рамках разработанных алгоритмов и инструкций по пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при проверке, в первую очередь, уделяется внимание выбору места лагеря, которое должно быть очищено от горючего мусора, наличию в палатках и на территории автономных пожарных извещателей и средств огнетушения.
В департаменте уточнили, что все проверенные палатки имеют паспорта безопасности, оснащены автономными дымоизвещателями и автономными осветительными приборами, расстояние между ними соответствует регламенту, а спальные мешки рассчитаны на минусовые температуры. Также, уточнили в ведомстве, на территории лагерей имеются либо пожарные гидранты, либо водяные помпы.
Проверка установила, что палаточные лагеря находятся под круглосуточным контролем, в них работает звуковое оповещение. Весь персонал, включая вожатых, перед началом смен проходят инструктаж, тренинги по безопасности проводятся и для детей после их заезда, отметили в департаменте.
Всего летом текущего года в Тюменской области работают 649 детских оздоровительных организаций, в том числе 13 палаточных лагерей и 1 загородный лагерь палаточного типа. По итогам двух смен в них отдохнули почти 103 тысячи детей, в том числе в палаточных лагерях – 3,8 тысячи детей.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеМЧСТюменская областьХабаровский крайОбщество
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