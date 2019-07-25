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РИА Новости

Медведчук: Зеленскому надо высказать четкую позицию по минским соглашениям

Вчера, 16:16
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен четко высказать свою позицию по минским соглашениям об урегулировании ситуации в Донбассе.
Ранее лидер партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что минские соглашения неэффективны, но альтернативы им нет.
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"Чтобы начался диалог с Москвой по Донбассу, новому президенту Владимиру Зеленскому надо сначала четко высказать свою позицию по вопросу минских соглашений, а не заявлять, что они безальтернативны", - написал Медведчук в четверг в Twitter.
По его мнению, "это убого и непрофессионально".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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