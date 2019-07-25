В Ульяновской области двое детей погибли при пожаре в квартире

САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Двое детей погибли в четверг во время пожара в квартире одного из домов в поселке Карсун Ульяновской области, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Карсунского района Ульяновской области проводит проверку по факту гибели двух малолетних, трупы которых обнаружены сегодня, 25 июля 2019 года, в квартире одного из домов в поселке Карсун", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел днем в однокомнатной квартире в поселке Карсун Карсунского района Ульяновской области. По информации прокуратуры, дети в момент возгорания находились в квартире одни. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения. В прокуратуре также добавили, что неполная семья, в которой воспитывались погибшие дети, ранее состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении, однако в дальнейшем была с него снята.