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РИА Новости

Российское посольство в Киеве выяснит обстоятельства задержания танкера

Вчера, 15:46
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© Фото : СБУЗадержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
© Фото : СБУ
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве выясняет обстоятельства задержания Службой безопасности Украины российского танкера, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.
"Пока ничего не могу сказать. Занимаемся этим вопросом. Посольство и генконсульство в Одессе проверяет информацию и выясняет обстоятельства", - сказал Голенко.
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Вчера, 15:26
Косачев прокомментировал задержание на Украине российского танкера
Служба безопасности Украины ранее в четверг сообщила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. СБУ подала ходатайство об аресте судна. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
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