Российское посольство в Киеве выяснит обстоятельства задержания танкера

"Пока ничего не могу сказать. Занимаемся этим вопросом. Посольство и генконсульство в Одессе проверяет информацию и выясняет обстоятельства", - сказал Голенко.

Служба безопасности Украины ранее в четверг сообщила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. СБУ подала ходатайство об аресте судна. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.