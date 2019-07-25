В ЛНР заявили о новых позициях украинских силовиков у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые позиции на участке отвода сил в районе Станицы Луганской, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 2 июля подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
"Нашей разведкой выявлены три новые позиции пятой роты третьего батальона 25-й воздушно-десантной бригады (украинских силовиков - ред.) и укрепленная траншея на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в данном районе разведка ЛНР выявила работу двух групп саперов в сопровождении БРДМ-2. По словам представителя Народной милиции, данные факты подтверждаются в официальных отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.