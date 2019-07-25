В подмосковном округе Подольск построили коворкинг для промышленности

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Производственно-складскому комплексу Industrial City, построенному в городском округе Подольск Московской области, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Это своего рода коворкинг для промышленников с арендными площадями от 400 до 700 квадратных метров, а также пристройками для размещения офисных помещений. Здесь субъекты малого и среднего бизнеса смогут удобно расположить свое производство, получив помещение с подготовленной инженерной инфраструктурой", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.