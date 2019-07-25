Тюмень – в лидерах по реализации нацплана по развитию конкуренции

ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Доля госзакупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и СО НКО, в Тюменской области по итогам 2018 года превысила целевой показатель нацплана по развитию конкуренции и составила 36,6%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Итоги реализации нацплана за 2018 год обсудили на совещании по вопросам утверждения планов мероприятий (дорожных карт) развития конкуренции в субъектах страны, которое прошло в Тюмени 24 июля с участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолия Голомолзина", - сказал собеседник агентства.

По данным, озвученным на совещании, в регионе доля нарушений органов власти в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства самая минимальная, примерно 10%, тогда как в среднем по стране - 40%. Также уменьшается доля государственного участия в экономике, на 95,89% снижено количество унитарных предприятий.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, создание условий для конкуренции – приоритетное направление в работе всех органов власти субъекта.