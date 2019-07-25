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РИА Новости
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Тротуар в Щелкове, соединяющей две части города, обустроят до конца месяца

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Владимир СергеевМногоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники дорожной службы строят тротуар на шоссе между двумя частями Щелкова. Раньше они соединялись только автомобильной дорогой, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
Благодаря ему жители Краснознаменского и Загорянки смогут безопасно добираться до ФОКа, парка и центра города.
"На сегодняшний день микрорайон с населением порядка 30 тысяч человек соединен с центральной частью города единственным тротуаром, который вплотную примыкает к Фряновскому шоссе. В сырую погоду с дороги на пешеходов попадают грязь и осадки. Решим эту проблему", — заявил Горелов.
Длина тротуара будет почти 600 метров.
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