Тротуар в Щелкове, соединяющей две части города, обустроят до конца месяца

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники дорожной службы строят тротуар на шоссе между двумя частями Щелкова. Раньше они соединялись только автомобильной дорогой, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
Благодаря ему жители Краснознаменского и Загорянки смогут безопасно добираться до ФОКа, парка и центра города.
"На сегодняшний день микрорайон с населением порядка 30 тысяч человек соединен с центральной частью города единственным тротуаром, который вплотную примыкает к Фряновскому шоссе. В сырую погоду с дороги на пешеходов попадают грязь и осадки. Решим эту проблему", — заявил Горелов.
Длина тротуара будет почти 600 метров.