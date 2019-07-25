Тротуар в Щелкове, соединяющей две части города, обустроят до конца месяца

Благодаря ему жители Краснознаменского и Загорянки смогут безопасно добираться до ФОКа, парка и центра города.

"На сегодняшний день микрорайон с населением порядка 30 тысяч человек соединен с центральной частью города единственным тротуаром, который вплотную примыкает к Фряновскому шоссе. В сырую погоду с дороги на пешеходов попадают грязь и осадки. Решим эту проблему", — заявил Горелов.