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РИА Новости

В Смоленской области две девочки погибли из-за обрыва кабеля во время грозы

Вчера, 15:34
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ВОРОНЕЖ, 25 июл – РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели двух школьниц в Смоленской области из-за оборвавшегося во время непогоды электрокабеля, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Тела школьниц, 10 и 14 лет, были обнаружены 25 июля около одного из домов в деревне Княжино Новодугинского района.
"Предварительно установлено, что сегодня днем дети находились около нежилого дома в деревне Княжино. Когда началась гроза, оборвался электрический провод и упал на одну из девочек, а второй ребенок зацепил его ногой. В результате дети были смертельно поражены электрическим током", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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"На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства трагедии. В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию линии электропередач, а также установлено, в связи с чем дом не был отключен от электричества", - информирует следствие.
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Следственный комитет РФСмоленская областьПроисшествия
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