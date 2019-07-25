В Смоленской области две девочки погибли из-за обрыва кабеля во время грозы

ВОРОНЕЖ, 25 июл – РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели двух школьниц в Смоленской области из-за оборвавшегося во время непогоды электрокабеля, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Тела школьниц, 10 и 14 лет, были обнаружены 25 июля около одного из домов в деревне Княжино Новодугинского района.

"Предварительно установлено, что сегодня днем дети находились около нежилого дома в деревне Княжино. Когда началась гроза, оборвался электрический провод и упал на одну из девочек, а второй ребенок зацепил его ногой. В результате дети были смертельно поражены электрическим током", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".