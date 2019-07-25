Фильмы с Брэдом Питтом и Джонни Деппом покажут на Венецианском фестивале

Кадр из трейлера фильма "К звёздам"

© 20th Century Fox Film Corporation, 2019 Кадр из трейлера фильма "К звёздам"

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Венецианский кинофестиваль представил программу основного конкурса, в нее вошли 21 картина, сообщили в пресс-службе смотра.

В числе конкурсных работ "Брачная история" Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, "В ожидании варваров" Сиро Герры с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном, "К звездам" Джеймса Грэя с Брэдом Питтом, "Почетный гость" Атома Эгояна, "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро.

Также в списке - "Дело Дрейфуса" Романа Полански, "Прачечная" Стивена Содерберга с Мэрил Стрип, Гари Олдманом и Антонио Бандерасом.

Откроет кинофестиваль новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях.

Российская лента "Калина Красная" Василия Шукшина будет представлена в программе лучших отреставрированных картин.