Фильмы с Брэдом Питтом и Джонни Деппом покажут на Венецианском фестивале

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Венецианский кинофестиваль представил программу основного конкурса, в нее вошли 21 картина, сообщили в пресс-службе смотра.
В числе конкурсных работ "Брачная история" Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, "В ожидании варваров" Сиро Герры с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном, "К звездам" Джеймса Грэя с Брэдом Питтом, "Почетный гость" Атома Эгояна, "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро.
Также в списке - "Дело Дрейфуса" Романа Полански, "Прачечная" Стивена Содерберга с Мэрил Стрип, Гари Олдманом и Антонио Бандерасом.
Откроет кинофестиваль новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях.
Российская лента "Калина Красная" Василия Шукшина будет представлена в программе лучших отреставрированных картин.
Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году с 28 августа по 7 сентября.