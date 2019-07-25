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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Херсонесе ко Дню крещения Руси пройдет премьера спектакля "Грифон"

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФрагмент национального заповедника "Херсонес Таврический" - руины древнего города Херсонес
Фрагмент национального заповедника Херсонес Таврический - руины древнего города Херсонес
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Премьера "спектакля нового формата" "Грифон", приуроченная к празднованию Дня крещения Руси, состоится вечером 27 июля в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический", сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Спектакль "Грифон" - новый проект Патриаршего совета по культуре и фонда "Моя история".
Как отметили в синодальном отделе, то, что предстоит увидеть зрителям на сцене под открытым небом, где декорациями будут подлинные стены древнего города, - это "полное драматизма и неожиданных сюжетных поворотов путешествие во времени, когда на глазах у зрителей будут оживать герои прошлых лет".
"Херсонес видел многое. И мужество древних жителей, которые защищали свой полис от скифских набегов. И воинов князя Владимира Святославича, взявших Херсонес после многих месяцев осады, — а затем крещение киевского князя и его дружины. И ордынцев, которые уничтожили город и превратили Крым в невольничий рынок. И конечно, героизм севастопольцев, не сдавших город врагу ни в XIX, ни в XX веке", - говорится в пресс-релизе.
Музей-заповедник Херсонес Таврический
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По данным организаторов, спектакль объединил в себе многовековой опыт российской театральной сцены и мультимедийные технологии, применяемые в обновленном Херсонесе.
"Зрители увидят сложнейшие механические куклы и кинестетические объекты, масштабные надувные конструкции, более 300 костюмов и декораций, на которые ушло свыше 1000 метров ткани", - отмечается в сообщении.
В спектакле примет участие 100 артистов и 300 специалистов из разных областей: художники по свету и мультимедиа, постановщики и бутафоры, режиссеры и продюсеры, техническая и организационная команды из Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы. Подготовка к спектаклю шла более года, а благоустройство площадки началось еще в 2017 году.
"Одновременно с премьерным показом спектакля на территории Херсонеса 26 и 27 июля состоится одноименный фестиваль. Он объединит более 300 исторических реконструкторов, которые помогут зрителям погрузиться в атмосферу древней Корсуни и увидеть своими глазами быт городов прошлого", - заметил председатель фонда "Моя история" Иван Есин.
Также сообщается, что спектакль будет проходить в Херсонесе каждую субботу в 21.00 до 28 сентября включительно.
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Религия и мировоззрениерелигия
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