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РИА Новости

Танцевальный марафон "Московского долголетия"

Вчера, 16:11
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В московском парке "Сокольники" 25 июля состоялся десятичасовой танцевальный марафон для участников проекта "Московское долголетие". Кадры турнира — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Танцевальный марафон стал кульминацией отборочных соревнований по танцам для москвичей старшего поколения.

Участница танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
1 из 12

Танцевальный марафон стал кульминацией отборочных соревнований по танцам для москвичей старшего поколения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За главные призы боролись 220 танцевальных пар.

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
2 из 12

За главные призы боролись 220 танцевальных пар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Средний возраст участников составил 65 лет.

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
3 из 12

Средний возраст участников составил 65 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Самому старшему из танцоров — 85 лет.

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
4 из 12

Самому старшему из танцоров — 85 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники соревновались в трех номинациях: любители, мастера и соревнования команд.

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
5 из 12

Участники соревновались в трех номинациях: любители, мастера и соревнования команд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участница танцевального марафона "Московское долголетие".

Участница танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
6 из 12

Участница танцевального марафона "Московское долголетие".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Выступления оценивало профессиональное жюри.

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
7 из 12

Выступления оценивало профессиональное жюри.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В перерыве между соревнованиями перед участниками и гостями праздника выступили эстрадные артисты.

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
8 из 12

В перерыве между соревнованиями перед участниками и гостями праздника выступили эстрадные артисты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Главным событием дня стал телемост "Танцуй Москва — танцуй Россия".

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
9 из 12

Главным событием дня стал телемост "Танцуй Москва — танцуй Россия".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Танцоры из нескольких российских городов одновременно танцевали зумбу.

Женщина наблюдает за участниками танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
10 из 12

Танцоры из нескольких российских городов одновременно танцевали зумбу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В этот день в Сокольниках установили новый рекорд — самый массовый флешмоб по программе Zumba gold среди людей в возрасте 55+.

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
11 из 12

В этот день в Сокольниках установили новый рекорд — самый массовый флешмоб по программе Zumba gold среди людей в возрасте 55+.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники".

Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
12 из 12

Участники танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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