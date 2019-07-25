Танцевальный марафон "Московского долголетия"

Танцевальный марафон стал кульминацией отборочных соревнований по танцам для москвичей старшего поколения.
Танцевальный марафон стал кульминацией отборочных соревнований по танцам для москвичей старшего поколения.
За главные призы боролись 220 танцевальных пар.
За главные призы боролись 220 танцевальных пар.
Средний возраст участников составил 65 лет.
Самому старшему из танцоров — 85 лет.
Участники соревновались в трех номинациях: любители, мастера и соревнования команд.
Участники соревновались в трех номинациях: любители, мастера и соревнования команд.
Участница танцевального марафона "Московское долголетие".
Участница танцевального марафона "Московское долголетие".
Выступления оценивало профессиональное жюри.
Выступления оценивало профессиональное жюри.
В перерыве между соревнованиями перед участниками и гостями праздника выступили эстрадные артисты.
В перерыве между соревнованиями перед участниками и гостями праздника выступили эстрадные артисты.
Главным событием дня стал телемост "Танцуй Москва — танцуй Россия".
Главным событием дня стал телемост "Танцуй Москва — танцуй Россия".
Танцоры из нескольких российских городов одновременно танцевали зумбу.
Танцоры из нескольких российских городов одновременно танцевали зумбу.
В этот день в Сокольниках установили новый рекорд — самый массовый флешмоб по программе Zumba gold среди людей в возрасте 55+.
В этот день в Сокольниках установили новый рекорд — самый массовый флешмоб по программе Zumba gold среди людей в возрасте 55+.
Участники танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники".
Участники танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники".