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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Вчера, 15:07
17200
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание российского танкера на Украине давлением на следствие в отношении арестованных в РФ украинских моряков, нарушивших границу РФ.
"Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие", - написал Слуцкий в своем микроблоге в Twitter.
Глава думского комитета отметил, что задержанием российского танкера Киев дает понять, что сегодня Украина не готова на нормализацию отношений с Россией, в частности, в вопросах судоходства в акватории Керченского пролива.
"Те, кто раздувал кампании в международных организациях по якобы захвату украинских судов Россией, хотя именно они на самом деле грубейшим образом нарушили и старую, и новую государственную границу РФ, по-прежнему нагнетают напряжение. Все это вызывает ощущение, что полунамеки на налаживание сотрудничества с Москвой ничего под собой не имеют в реальных установках нового киевского руководства. И антироссийский маховик, раскрученный при Петре Порошенко, вращается в ту же сторону и с не меньшей скоростью", - сказал Слуцкий журналистам.
Он заявил, что в ответ Россия на всех межпарламентских площадках будет заявлять о противозаконности и недопустимости произошедшего. "И если, не дай бог, кто-то из россиян попытаются взять в заложники, наша реакция будет немедленной, жесткой и абсолютно адекватной. В этом никто не должен сомневаться", - подчеркнул парламентарий. При этом Слуцкий отметил, что Россия продолжает выступать за налаживание российско-украинских отношений.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
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В Госдуме назвали задержание российского танкера большой ошибкой Зеленского
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Владимир Джабаров
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В Совфеде назвали незаконным задержание российского танкера на УкраинеЗадержание российского танкера на Украине ухудшит перспективы отношений - сенатор
981110416
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Леонид СлуцкийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Неприятно, что наша власть опять размазывает плевок в лицо страны. Когда русских людей в Одессе жгли, наверное тоже было "давление" по логике Слуцкого.
25 июля, 15:23
МСМаксим Солдусов
1800000
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