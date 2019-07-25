Слуцкий прокомментировал задержание российского танкера на Украине

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание российского танкера на Украине давлением на следствие в отношении арестованных в РФ украинских моряков, нарушивших границу РФ.

"Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие", - написал Слуцкий в своем микроблоге в Twitter

Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие. https://t.co/4XpPqCTtLF — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) July 25, 2019

Глава думского комитета отметил, что задержанием российского танкера Киев дает понять, что сегодня Украина не готова на нормализацию отношений с Россией, в частности, в вопросах судоходства в акватории Керченского пролива.

"Те, кто раздувал кампании в международных организациях по якобы захвату украинских судов Россией, хотя именно они на самом деле грубейшим образом нарушили и старую, и новую государственную границу РФ, по-прежнему нагнетают напряжение. Все это вызывает ощущение, что полунамеки на налаживание сотрудничества с Москвой ничего под собой не имеют в реальных установках нового киевского руководства. И антироссийский маховик, раскрученный при Петре Порошенко, вращается в ту же сторону и с не меньшей скоростью", - сказал Слуцкий журналистам.

Он заявил, что в ответ Россия на всех межпарламентских площадках будет заявлять о противозаконности и недопустимости произошедшего. "И если, не дай бог, кто-то из россиян попытаются взять в заложники, наша реакция будет немедленной, жесткой и абсолютно адекватной. В этом никто не должен сомневаться", - подчеркнул парламентарий. При этом Слуцкий отметил, что Россия продолжает выступать за налаживание российско-украинских отношений.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.