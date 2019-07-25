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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Глава КЧР поручил еженедельно проводить проверки состояния детских лагерей

Вчера, 14:58
25
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
ЧЕРКЕССК, 25 июл - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил еженедельно проводить выездные проверки загородных лагерей для детей и подростков на предмет пожарной безопасности совместными силами МЧС, республиканского минобразования и Роспотребнадзора по КЧР.
Об этом Темрезов написал в своем аккаунте в Инстаграм по итогам рабочей встречи с вице-премьером КЧР, курирующим вопросы детства, и главой регионального МЧС.

"Поручил коллегам еженедельно проводить выездные проверки совместными силами МЧС, республиканского минобразования и Роспотребнадзора по КЧР", - написал Темрезов.

При этом глава КЧР подчеркнул, что отдельное внимание надо уделять вопросам ежедневного соблюдения правил техники безопасности.
На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии функционируют шесть загородных лагерей, в том числе один – палаточный. В них отдыхает около 1000 детей в смену.
По словам главы региона, перед каждым заездом все они тщательно проверяются на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности детей и взрослого коллектива.
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