Ростовские депутаты просят создать программу по оздоровлению бассейна Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратятся в правительство России с просьбой разработать госпрограмму по оздоровлению бассейна реки Дон и Цимлянского водохранилища, сообщил РИА Новости представитель заксобрания региона.

"Депутаты приняли постановление "Об обращении законодательного собрания Ростовской области к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу разработки государственной программы РФ по оздоровлению бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянского водохранилища", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что река Дон и Цимлянское водохранилище очень важны для социально-экономического развития области. От состояния Дона и Цимлы зависит обеспечение водой большинства жителей региона, орошение сотен тысяч гектаров посевных площадей, работоспособность естественных нерестилищ большинства ценных видов рыб Азово-Донского бассейна и соблюдений условий судоходства.

В настоящее время, по данным парламента области, водохозяйственная обстановка в бассейне Дона характеризуется как напряженная, что связано с пониженной водностью. Запасы воды в водохранилище сократились, снизилась пропускная способность водных путей, которые являются одними из самых загруженных участков Единой глубоководной системы европейской части России.