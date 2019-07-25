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РИА Новости
Ростовская область

Ростовские депутаты просят создать программу по оздоровлению бассейна Дона

Вчера, 14:53
23
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратятся в правительство России с просьбой разработать госпрограмму по оздоровлению бассейна реки Дон и Цимлянского водохранилища, сообщил РИА Новости представитель заксобрания региона.
"Депутаты приняли постановление "Об обращении законодательного собрания Ростовской области к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу разработки государственной программы РФ по оздоровлению бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянского водохранилища", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что река Дон и Цимлянское водохранилище очень важны для социально-экономического развития области. От состояния Дона и Цимлы зависит обеспечение водой большинства жителей региона, орошение сотен тысяч гектаров посевных площадей, работоспособность естественных нерестилищ большинства ценных видов рыб Азово-Донского бассейна и соблюдений условий судоходства.
В настоящее время, по данным парламента области, водохозяйственная обстановка в бассейне Дона характеризуется как напряженная, что связано с пониженной водностью. Запасы воды в водохранилище сократились, снизилась пропускная способность водных путей, которые являются одними из самых загруженных участков Единой глубоководной системы европейской части России.
"Очевидно, что эта тема назрела давно. Несколько лет назад такой вопрос нами уже ставился, но заглох на федеральном уровне. Сегодня мы видим крайнюю необходимость решения этого вопроса", - сказал журналистам председатель заксобрания области Александр Ищенко. Он уточнил, что реки являются федеральной собственностью, и "без решения правительства РФ, без федерального финансирования эту проблему не решить".
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