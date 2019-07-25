Сбежавшего в Армавире от конвоя мужчину обвиняют в убийстве брата

СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Сбежавший от конвоя мужчина обвиняется в убийстве брата в Сочи, сообщает в четверг кубанское управление СК РФ.

Подследственный накануне вечером бежал во время передачи от одного конвоя другому в Армавире. УФСИН называет его опасным преступником.

По данным следствия, 38-летний беглец в минувшем декабре убил вместе с соучастниками старшего брата. К 48-летнему родственнику он приехал в октябре из Москвы и стал заниматься торговлей вместе с ним и еще двумя 28-летними компаньонами. Последним обвиняемый и предложил совершить убийство, они согласились.

"Злоумышленники дождавшись, когда мужчина вернется домой и завели его в хозяйственную постройку. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат ударил брата молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить", - сказано в релизе.

Бездыханного коммерсанта сообщники погрузили в его же автомобиль, увезли в лес и закопали. Их добычей стали 50 тысяч рублей.

Участники убийства пытались замести следы, избавились телефонов, но вскоре их поймали. Все троих суд заключил под стражу.