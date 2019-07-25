Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T14:52Z
https://ria.ru/20190725/1556873046.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сбежавшего в Армавире от конвоя мужчину обвиняют в убийстве брата

Вчера, 14:52
2422
СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Сбежавший от конвоя мужчина обвиняется в убийстве брата в Сочи, сообщает в четверг кубанское управление СК РФ.
Подследственный накануне вечером бежал во время передачи от одного конвоя другому в Армавире. УФСИН называет его опасным преступником.
По данным следствия, 38-летний беглец в минувшем декабре убил вместе с соучастниками старшего брата. К 48-летнему родственнику он приехал в октябре из Москвы и стал заниматься торговлей вместе с ним и еще двумя 28-летними компаньонами. Последним обвиняемый и предложил совершить убийство, они согласились.
Следственный изолятор
5 июля, 09:53
Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный
"Злоумышленники дождавшись, когда мужчина вернется домой и завели его в хозяйственную постройку. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат ударил брата молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить", - сказано в релизе.
Бездыханного коммерсанта сообщники погрузили в его же автомобиль, увезли в лес и закопали. Их добычей стали 50 тысяч рублей.
Участники убийства пытались замести следы, избавились телефонов, но вскоре их поймали. Все троих суд заключил под стражу.
"Сегодня один из обвиняемых - 38-летний Антон Санников - совершил побег из-под стражи и скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
0221152
Обсудить 0
Следственный комитет РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов
РИА
Новости
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Лидер рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков
Up Great стал первым в РФ технологическим конкурсом по мировым стандартам
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Самолет А320
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Так художник представил себе смазку, работающую в экстремальных условиях
Открытие российских ученых признали важной промышленной инновацией в США
Олег Морозов
Позиции Зеленского невнятны, поздравлять его не с чем, заявили в Совфеде
Политик Дмитрий Гудков
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния