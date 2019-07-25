Парламент Молдавии просит завести уголовное дело против экс-премьера Лянкэ

КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Спецкомиссия парламента по расследованию о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдавии просит прокуратуру завести уголовное дело в отношении ряда лиц, в том числе экс-премьера Юрия Лянкэ, сообщил глава комиссии Александр Слусарь.
"После сегодняшних слушаний парламентская комиссия решила до создания финального отчета отправить в прокуратуру запрос об открытии уголовного дела. Просим начать уголовное следствие в отношении действий/бездействия нескольких лиц, занимавших ответственные государственные должности, в том числе бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ, в связи с тем, что они лишили государство контрольного пакета в Banca de Economii", - написал Слусарь на своей странице в Facebook.
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По его мнению, действия экс-премьера Лянкэ привели к серьезным последствиям для всей банковской системы Молдавии.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.
Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества".