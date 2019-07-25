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РИА Новости

RT набрал девять миллиардов просмотров на YouTube

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о новом достижении RT на видеосервисе YouTube.

"А сейчас новость специально для тех, кто пытается нас закрыть, заткнуть, выпороть, четвертовать, обвинить в убийстве Кеннеди и посыпать дустом. У нас девять миллиардов просмотров на YouTube", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Телеканал RT регулярно подвергается нападкам со стороны западных политиков, но тем не менее стабильно расширяет свою аудиторию в мире.
Телевизионная сеть RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные порталы на шести языках, а также глобальное новостное видеоагентство Ruptly. RT доступен 700 миллионам зрителей более чем в ста странах мира круглые сутки.
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RTYouTubeМаргарита СимоньянМедиа - Общество
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