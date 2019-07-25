В Омске рекламная конструкция фестиваля упала на девочку

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Рекламная конструкция, установленная для проводившегося в Омске фестиваля здорового образа жизни, во время грозы с порывистым ветром упала на 10-летнюю девочку, ее госпитализировали, сообщает в четверг СУСК по региону.

"Сегодня днем в Омске во время внезапно начавшейся грозы и порывистого ветра на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый остров" обрушившейся рекламной конструкцией был травмирован десятилетний ребенок. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, из-за сильного ветра сломалась одна из деревянных опор рекламной конструкции в виде прямоугольной арки, установленной для проводившегося на "Зеленом острове" фестиваля здорового образа жизни. Оказавшаяся под конструкцией девочка получила перелом лодыжки и сотрясение головного мозга.