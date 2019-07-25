В Омске рекламная конструкция фестиваля упала на девочку

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Рекламная конструкция, установленная для проводившегося в Омске фестиваля здорового образа жизни, во время грозы с порывистым ветром упала на 10-летнюю девочку, ее госпитализировали, сообщает в четверг СУСК по региону.
"Сегодня днем в Омске во время внезапно начавшейся грозы и порывистого ветра на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый остров" обрушившейся рекламной конструкцией был травмирован десятилетний ребенок. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, из-за сильного ветра сломалась одна из деревянных опор рекламной конструкции в виде прямоугольной арки, установленной для проводившегося на "Зеленом острове" фестиваля здорового образа жизни. Оказавшаяся под конструкцией девочка получила перелом лодыжки и сотрясение головного мозга.
"Ребенок госпитализирован в детскую больницу. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в управлении. По итогам проверки следователи рассмотрят вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.