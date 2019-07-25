Володин предложил расширить право братьев и сестер учиться вместе

Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже учатся их братья и сестры. Как заявлял ранее один из авторов проекта, глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников, сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах России.

"Представьте себе, когда семья с детьми вынуждена одного ребенка водить в одну школу, другого - в другую школу, причем зачастую в разных районах. И, конечно, мы с вами должны найти решение этих вопросов с тем, чтобы брат и сестра, сестры, братья учились в одной школе. Это не только облегчит родителям ситуацию, но и психологически поддержит близких родственников, детей, когда они будут учиться в одной школе. И было бы правильно распространить действие этого закона, а у нас такая возможность есть, когда мы будем его рассматривать во втором чтении, можно будет внести дополнение в этот закон, поправку, с тем, чтобы его действие распространялось и на дошкольные учреждения", - сказал Володин на пленарном заседании в четверг.