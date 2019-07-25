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РИА Новости

Володин предложил расширить право братьев и сестер учиться вместе

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на дошкольные учреждения нормы о праве преимущественного приема детей из одной семьи; соответствующую поправку, по мнению спикера, следует внести ко второму чтению законопроекта о таком праве приема в начальные классы общеобразовательной школы.
Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже учатся их братья и сестры. Как заявлял ранее один из авторов проекта, глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников, сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах России.
"Представьте себе, когда семья с детьми вынуждена одного ребенка водить в одну школу, другого - в другую школу, причем зачастую в разных районах. И, конечно, мы с вами должны найти решение этих вопросов с тем, чтобы брат и сестра, сестры, братья учились в одной школе. Это не только облегчит родителям ситуацию, но и психологически поддержит близких родственников, детей, когда они будут учиться в одной школе. И было бы правильно распространить действие этого закона, а у нас такая возможность есть, когда мы будем его рассматривать во втором чтении, можно будет внести дополнение в этот закон, поправку, с тем, чтобы его действие распространялось и на дошкольные учреждения", - сказал Володин на пленарном заседании в четверг.
Деткое отделение городской больницы
24 июля, 09:01
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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