Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T14:14Z
https://ria.ru/20190725/1556870922.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155687/05/1556870557_0:88:768:520_1036x0_80_0_0_1a4401923d81197b025b47f31978f44c.jpg
РИА Новости
Технологические конкурсы Up Great

Up Great стал первым в РФ технологическим конкурсом по мировым стандартам

Вчера, 14:14
13752
© Фото из личного архива Сергея ЖуковаЛидер рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы Сергей Жуков
Лидер рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков
© Фото из личного архива Сергея Жукова
Беспилотники на водородных топливных элементах, аэротакси, космические заводы. О том, какие барьеры помогут преодолеть человечеству технологические конкурсы и каковы результаты первого такого конкурса в России – Up Great "Первый элемент", корреспонденту "РИА Новости" Олег Никишенкову рассказал лидер рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков:
- Как вы оцениваете результаты конкурса Up Great "Первый элемент"?
- Во-первых, важен сам факт, что у нас был впервые придуман и реализован технологический конкурс по мировым стандартам. Для его реализации были подключены три института развития: РВК, Фонд "Сколково" и АСИ. Проработана идея – мобильные источники энергии для квадрокоптеров и автомобилей. Сформирована сильная команда экспертов, определены релевантные технологические барьеры. Наконец, были собраны заявки от десятка команд, из них три вышли в финал. Ни одна из них не взяла технологический барьер, но две команды подошли к нему очень близко. У третьей команды случилась техническая поломка, но и она была почти у цели. За время конкурса его участники серьезно повысили свой технический уровень.
- Чем технологические конкурсы НТИ принципиально отличаются от других соревнований разработчиков? И какие перспективы могут быть у команд-финалистов?
- Все мы знаем, что результаты НИОКР часто кладутся на полку. Эффективность затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – мировая проблема. А в технологическом конкурсе выделяются хорошие по меркам стартапов деньги, но они не "размазываются тонким слоем", а выдаются победителям. Изделие гарантированно создается. Кто-то в результате получает приз, но, на мой взгляд, выигрывают все. Команды растут, они становятся "чемпионами по сравнению с самими собой". Получают отличный паблисити и новые возможности заработать деньги на рынке.
иллюстрация супертега Up Great
26 февраля, 13:50
Up Great. Проверка боем
- Как появление "электрических долголётов", как вы сами однажды назвали эти аппараты на водородных топливных элементах (ВТЭ), может повлиять на приоритеты НТИ Аэронет?
- Тематика мобильных источников энергии входила в дорожную карту Аэронет еще на этапе ее разработки в 2015 году. Квадрокоптеры на ВТЭ требуются, прежде всего, там, где нужна малая шумность и экологичность, то есть речь идет о городском применении. Только представьте себе картину, когда в городе начнут одновременно работать множество беспилотных летающих аппаратов. Вспомните кадры из фильма "Пятый элемент", например. Уровень шума будет зашкаливать. А у беспилотника на ВТЭ слышен только шум винта. Гул двигателя полностью исключен, нет выхлопных газов. Также беспилотники на ВТЭ могут быть востребованы для решения проблемы "последней мили" - например, для доставки грузов в ближайшие деревни из районного центра. У нас в Аэронете был в разработке проект с компанией "Инвитро" по доставке из удаленных пунктов биоматериалов для анализов.
Свойства энергетической установки сейчас таковы, что она позволяет дрону взлетной массой от 10 до 20 килограмм держаться в воздухе два с половиной часа. А в скором времени будет достигнут показатель в три и даже четыре часа. При скорости в 100 километров в час получается вполне приличное расстояние. При грузоподъемности такого дрона от 6 до 15 килограмм можно вести речь о целом новом сегменте рынка перевозки посылок.
Еще одна перспективная область – электрические аэротакси. При высокой плотности энергии они будут существенно легче, так как не потребуют тяжелого аккумулятора. Для перелетов на расстояния в 20-40 километров, для обеспечения авиамобильности в городах, для персонального электрического авиатранспорта это очень перспективная технология.
- Вы много занимаетесь проблематикой регулирования рынка БВС (беспилотных воздушных средств), в том числе, вопросами подготовки и сертификации пилотов и летательных аппаратов. Как появление БВС на ВТЭ повлияет на планы подготовки пилотов? Потребуются ли новые навыки, связанные с вопросами автономной заправки и хранения баллонов?
- Аэротакси может быть опционально пилотируемой машиной: управляться пилотом, если пассажирам так спокойнее (в сегменте luxury так и будет, скорее всего) либо быть полностью автономным аппаратом. Вводишь маршрут, нажимаешь на кнопку – и машина полетела по заданному адресу. На сегодняшний момент ICAO (Международная организация гражданской авиации) рассматривает как основной вариант дистанционно-пилотируемые летательные аппараты. Однако будущее, на мой взгляд, все же за полностью автономными авиасудами. Но чтобы их создать, необходимо проделать огромную работу, нужен большой скачок вперед в ряде технологий. И это не столько вопрос водородной энергетики, сколько организации воздушного движения.
Победители Ice Vision с наградой
17 июля, 12:29
Команда инженеров из России одержала победу в хакатоне Ice Vision
Безусловно, тем, кто будет работать с ВТЭ, нужно обязательно знать определенные вещи, касающиеся работы с водородным топливом. Например, если рядом нет стационарного источника энергии, придется заняться проблемой мобильной доставки водорода. В обязанности владельца такого БВС также будет входить его хранение, заправка баллона и понимание ситуации, если что-то не то происходит с баллоном. Это дополнительные знания и навыки, которые потребуются эксплуатанту – ими нужно овладеть.
- Расскажите подробнее о проблеме "последней мили" и роли БВС на водородных топливных элементах в ее решении?
- В системе организации движения под названием "авиационная транспортная сеть" последняя миля занимает важное место. Давайте представим, например, что груз доставлен из Якутска на море Лаптевых двухтонным грузовичком типа "Ан-2". А оттуда его еще нужно, допустим, по стойбищам развести. Какое средство доставки можно применить? Грузы небольшие – посылка с лекарствами, почта. Морозоустойчивый дрон с полезной нагрузкой до 10 килограмм, работающий на ВТЭ, – звучит заманчиво. А если мы говорим про город, то последняя миля – это и заказ продуктов на дом, и отправка ценных посылок, причем БВС на водородном топливном элементе может доставить несколько заказов за один рейс. Мы видим, что сегодня в мире этому уделяют большое внимание. Amazon – яркий пример. Да и в Европе этим вопросом сейчас занимаются активно, это большой рынок.
- В каких регионах, на ваш взгляд, аппараты на ВТЭ будут востребованы больше всего и почему?
- Вполне возможно, что на Дальнем Востоке, в первую очередь. Не так давно бывший зампред правительства Хабаровского края Юрий Чайка рассказывал мне, что люди иногда предпочитают получать дальневосточный гектар в таких местах, которые находятся далеко от населенных пунктов. Дороги туда бывают долгие и часто не очень комфортные.
Не везде есть бетонные плиты, в непогоду распутица. И если вдруг понадобится что-то срочно доставить, то только вертолетом. Стоимость часа полета вертолета может доходить до 200 тысяч рублей. А если есть квадрокоптер – это совершенно другой уровень затрат.
Кроме того, такие технологии помогут нефтяникам, газовикам в доставке в отдаленные регионы запчастей. В регионах аппараты на ВТЭ также могут быть задействованы в вопросах охраны объектов по периметру, мониторинга проникновения на охраняемые территории.
10 июня, 10:56
РВК, "Система" и Платформа НТИ будут совместно развивать соцтехнологии
- Одна из возможных тем будущих конкурсов Up Great – космос. Какие технологические барьеры в этой области актуальны сегодня?
- Я бы хотел видеть проекты по борьбе с космическим мусором. Например, такой: в космос отправляется аппарат, снабженный устройством захвата. Его цель – утилизировать "мертвый" спутник. Аппарат должен найти такой объект, войти с ним в контакт и свести с орбиты. Задача вполне могла бы решаться как жидкостными, так и электроракетными двигателями, Россия вполне конкурентоспособна в этой области. Даже если только часть задачи будет решена, то есть, аппарат сможет подойти к спутнику на безопасное расстояние, согласоваться с ним по скоростям и продемонстрировать, что на следующем этапе возможна стыковка, это уже будет вполне впечатляющий результат. Напомню, НАСА таким образом ремонтировала телескоп Хаббл: подлетали к нему, захватывали его механической рукой и затягивали на борт Шаттла для ремонта. Но это была огромная, тяжелая и дорогостоящая пилотируемая миссия.
На следующем этапе можно себе представить орбитальный завод, который перерабатывал бы вышедшие из строя спутники. К нему флот небольших челноков мог бы подвозить захваченные "мертвые" аппараты. Это лучше чем просто спускать их с орбиты. Стоимость килограмма полезного груза, выведенного в космос, составляет от 20 до 30 тысяч долларов. На спутники потрачены огромные деньги, они состоят из дорогих материалов. А их можно было бы перерабатывать, дополнять электроникой и снова использовать в работе на орбите Земли.
832100
Обсудить 0
Технологические конкурсы Up GreatБеспилотный летательный аппарат (БЛА)беспилотникиТехнологииРИА НаукаОбществоЭкономика
Рекомендуем
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
РИА
Новости
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Лента
новостей
Дарвиновский паук, создатель самого прочного биоматериала на Земле
Генетики раскрыли секреты паука, плетущего самые прочные паутины
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Олег Морозов
Позиции Зеленского невнятны, поздравлять его не с чем, заявили в Совфеде
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Так художник представил себе смазку, работающую в экстремальных условиях
Открытие российских ученых признали важной промышленной инновацией в США
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Темрезов: в КЧР откроют современный ФОК
Грузинский лари
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Так художник представил себе превращение Солнца в красного гиганта
Астрономы открыли "кашляющий" двойник Солнца, готовящийся умереть
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния