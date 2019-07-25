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РИА Новости

Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком легкого

Вчера, 13:59
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31 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечается 1 августа.
Участники:
- заместитель директора по научной работе – директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ "НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения РФ Константин ЛАКТИОНОВ;
- генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Министерства здравоохранения РФ, клинический фармаколог Виталий ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ;
- президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина БОРОВОВА;
- директор по исследованиям ВЦИОМ Елена МИХАЙЛОВА;
- исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья ФОМИНЦЕВ.

По данным Министерства здравоохранения РФ, за последние 10 лет заболеваемость раком легкого в России выросла на 20%. В мире от этого заболевания умирает каждый пятый пациент, в России – каждый второй в течение первого года после диагностирования. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологическое исследование с целью определения уровня осведомленности и отношения общественности к проблеме рака легкого.
В ходе мероприятия будут представлены результаты проведенного опроса, а ведущие эксперты в области профилактики и лечения онкологических заболеваний, а также представители пациентских организаций обсудят социально-экономическую значимость борьбы с раком легкого.

Аккредитация
Алина Милованова
Тел: +7 916 137 82 43
Email: a.milovanova@spncomms.com
Екатерина Гудименко
Тел: +7 916 652 89 35
Email: e.gudimenko@spncomms.com

Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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