Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком легкого

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31 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечается 1 августа.