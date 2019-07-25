Пхеньян испытал новый вид баллистической ракеты, заявили в Сеуле

Главное оружие Ким Чен Ына Двадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru