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РИА Новости

Пхеньян испытал новый вид баллистической ракеты, заявили в Сеуле

Вчера, 13:56
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© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
© AP Photo / Ahn Young-joon
ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. КНДР провела испытание нового вида баллистической ракеты малой дальности, заключили участники состоявшегося в четверг в Сеуле заседания Совета национальной безопасности Южной Кореи.
Как передало агентство Рёнхап, заседание проходило под председательством секретаря президента страны по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ёна.
Южнокорейские военные зафиксировали утром пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и испытание баллистических ракет.
Ракеты и бомбы КНДР
Вчера, 12:45
Главное оружие Ким Чен ЫнаДвадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
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Южная КореяКНДРВ мире
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