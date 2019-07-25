В Ростовской области расширили ряд организаций, получающих налоговый вычет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области расширили перечень организаций, которым предоставляется право получения налогового вычета, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.

"Соответствующие поправки внесены в закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил журналистам председатель законодательного собрания области Александр Ищенко, инвестиционный налоговый вычет вводится для организаций, которые осуществляют капитальные вложения на территории области, занимаются переработкой и консервированием мяса и производством молочной продукции.

"Кроме того, будут поддержаны организации, которые осуществляют пожертвования государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческим организациям, финансово поддерживающим эти учреждения культуры", - сказал Ищенко. Он отметил, что объем данных льгот в целом оценивается на сумму около 120 миллионов рублей ежегодно.