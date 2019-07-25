Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T13:54Z
https://ria.ru/20190725/1556869764.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155687/54/1556875439_0:245:3067:1970_1036x0_80_0_0_7949b9dc1eb04ad3998b051080b76e41.jpg
РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области расширили ряд организаций, получающих налоговый вычет

Вчера, 13:54
50
© Фото : пресс-служба Ростовского ЗАКСаПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
© Фото : пресс-служба Ростовского ЗАКСа
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области расширили перечень организаций, которым предоставляется право получения налогового вычета, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.
"Соответствующие поправки внесены в закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил журналистам председатель законодательного собрания области Александр Ищенко, инвестиционный налоговый вычет вводится для организаций, которые осуществляют капитальные вложения на территории области, занимаются переработкой и консервированием мяса и производством молочной продукции.
"Кроме того, будут поддержаны организации, которые осуществляют пожертвования государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческим организациям, финансово поддерживающим эти учреждения культуры", - сказал Ищенко. Он отметил, что объем данных льгот в целом оценивается на сумму около 120 миллионов рублей ежегодно.
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
24 июля, 00:46
Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб
По информации парламента области, данные поправки в закон были разработаны в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина, данного по итогам форума общероссийской общественной организации "Деловая Россия", проходившего 6 февраля текущего года. Тогда президент попросил регионы активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление фондов предприятий.
000000
Обсудить 0
Ростовская областьРостовская областьЭкономика
Рекомендуем
Ростов-на-Дону
В Ростовской области будут софинансировать инициативы жителей
РИА
Новости
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве
В Подмосковье на 20% выросла урожайность овощей в тепличных хозяйствах
"Юнипро" и "Русал" обсудят мировое соглашение по спору о Березовской ГРЭС
Города России. Ростов-на-Дону
Ростовские депутаты просят создать программу по оздоровлению бассейна Дона
Лента
новостей
Молоко
В Подмосковье открыли завод по производству экоупаковки для молока
Подольск
В подмосковном округе Подольск построили коворкинг для промышленности
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава КЧР поручил еженедельно проводить проверки состояния детских лагерей
Пешеходный мост через реку Туру. Тюмень. Архивное фото
Тюмень – в лидерах по реализации нацплана по развитию конкуренции
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Глава Верхневолжья держит на контроле ситуацию в детском лагере "Салют"
Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова-на-Дону
Более 8,8 тысяч жителей Ростовской области расселят из аварийного жилья
"Т Плюс" с 2020 года планирует перейти на метод "альткотельной" в 6 городах
Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
Тротуар в Щелкове, соединяющей две части города, обустроят до конца месяца
В подмосковном округе Шаховская откроют стадион
Тамбовский бизнес благодаря гарантийному фонду привлек 441 миллион рублей
Подольск
В подмосковном Подольске в 2021 году построят две школы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно
02:32Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Лента новостейМолния