Путин поручил разработать программу синхротронных и нейтронных исследований

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России в течение трех месяцев должно разработать и утвердить первую отечественную федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, соответствующий указ президента РФ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Синхротронное излучение является одним из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Источники синхротронного излучения позволяют изучать материю на атомарном уровне. В настоящее время в мире работает около 40 источников синхротронного излучения, разрабатывается и строится более десятка новых установок.
Нейтронное излучение незаменимо в качестве инструмента для изучения материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов, органических (в том числе биологических) структур, свойств различных веществ и многого другого. Источниками нейтронов для проведения исследований на современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.
Нейтронное излучение незаменимо в качестве инструмента для изучения материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов, органических (в том числе биологических) структур, свойств различных веществ и многого другого. Источниками нейтронов для проведения исследований на современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.
Ранее сообщалось, что головной научной организацией программы станет Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В июне президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал в интервью РИА Новости, что новая программа будет очень важна для новых прорывов в научном и технологическом развитии. Программа даст возможность перевести культуру научных исследований в России на качественно новый уровень, подчеркивал он. Создание синхротронных и нейтронных источников будет важно и с точки зрения обеспечения связности территории России, поскольку станет стимулом для развития мобильности научных кадров внутри страны, говорил Ковальчук. Кроме того, благодаря наличию таких современных установок Россия повысит свою привлекательность и для мирового научного сообщества, пояснял президент Курчатовского института.