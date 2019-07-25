Путин поручил разработать программу синхротронных и нейтронных исследований

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России в течение трех месяцев должно разработать и утвердить первую отечественную федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, соответствующий указ президента РФ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Синхротронное излучение является одним из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Источники синхротронного излучения позволяют изучать материю на атомарном уровне. В настоящее время в мире работает около 40 источников синхротронного излучения, разрабатывается и строится более десятка новых установок.

Нейтронное излучение незаменимо в качестве инструмента для изучения материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов, органических (в том числе биологических) структур, свойств различных веществ и многого другого. Источниками нейтронов для проведения исследований на современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.

Нейтронное излучение незаменимо в качестве инструмента для изучения материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов, органических (в том числе биологических) структур, свойств различных веществ и многого другого. Источниками нейтронов для проведения исследований на современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.