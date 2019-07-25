Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России

"Буду отдыхать на просторах нашего Отечества, с удовольствием будут отдыхать на море, в горах. В отпуск очень хочу, мечтаю, особенно на море", - сказала Матвиенко журналистам в четверг. Матвиенко отметила, что любит плавать по два-три часа.

Спикер рассказала, что накануне ее внучка спрашивала, где она будет проводить летние каникулы, и не хочет ли съездить в Италию. "Мне было очень трудно ей объяснить, почему этого не может быть", - сказала законодатель.