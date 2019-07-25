Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T13:34Z
https://ria.ru/20190725/1556868228.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Бельгии двух человек задержали из-за стрельбы на вокзале

Вчера, 13:34
339
БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде, сообщило в четверг местное издание Focus-wtv.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена сцена конфликта между несколькими мужчинами в здании вокзала перед кассами. Конфликт заканчивается звуками двух хлопков, похожих на выстрелы. Они спровоцировали панику среди пассажиров, которые начали выбегать на улицу. Затем на кадрах видны прибывшие на место вооруженные сотрудники полиции.
ТРЦ Кристалл в Тюмени, где в среду 3 июля произошла стрельба
4 июля, 08:26
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в торговом центре
Полицейское управление Остенде не сообщало в своей сводке об инциденте, однако, по информации СМИ, удалось задержать двух подозреваемых.
"После инцидента были арестованы два человека", - сообщило издание.
В результате инцидента никто не пострадал.
Остенде является крупным морским курортом в Бельгии, его посещают в основном внутренние туристы, а также граждане Франции и Нидерландов.
011001
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмБельгияВ мире
Рекомендуем
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Жара в Бельгии побила новый рекорд
РИА
Новости
Тележка с продуктами в супермаркете
В Бельгии из-за жары запустили флешмоб "заночуй в супермаркете"
Города мира. Брюссель
В Бельгии зафиксировали рекордно высокую температуру
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек
Лента
новостей
СМИ: Анкара нанесла удар по организаторам убийства дипломата в Эрбиле
Число погибших при взрыве в Сомали возросло до семи человек, пишут СМИ
Число погибших при опрокидывании судна в Мьянме возросло до 13 человек
В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
В Краснодаре двое мужчин ограбили ювелирный магазин
Флоранс Парли
Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии рассказали подробности о напавшем на дипломата мужчине
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался
Бежи Каид эс-Себси
Умер президент Туниса
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
Матвиенко рассказала, кому нельзя препятствовать заниматься политикой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
00:19Генассамблея ООН приняла резолюцию об усилении сотрудничества ООН и ОДКБ
00:08Капитан задержанного на Украине судна заявил, что моряки не нарушали правил
Лента новостейМолния