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РИА Новости

Матвиенко назвала русофобию в Грузии рукотворной

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Русофобия в Грузии инспирирована извне, заявила в четверг журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Русофобия в Грузии - она рукотворная. У грузинского народа, в абсолютно большей его части, нет негативного отношения к русским и к России" - сказала она в ответ на вопрос о возможности улучшения российско-грузинских отношений.
Два народа связывает длинная история, и это невозможно забыть, отметила она.
"При нынешней власти в Грузии, которая несамостоятельная, Грузия не имеет своего голоса, это голос чужой транслируется... Это завтра не закончится, к сожалению", - добавила Матвиенко.
Прозападные организации ведут большую работу, чтобы не допустить сближения России и Грузии, однако спикер Совфеда подчеркнула, что верит в разум грузинского народа, который осознает, что "Россия - не враг".
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Валентина МатвиенкоРоссияГрузияВ мире
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