Матвиенко назвала русофобию в Грузии рукотворной

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Русофобия в Грузии инспирирована извне, заявила в четверг журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Русофобия в Грузии - она рукотворная. У грузинского народа, в абсолютно большей его части, нет негативного отношения к русским и к России" - сказала она в ответ на вопрос о возможности улучшения российско-грузинских отношений.
Два народа связывает длинная история, и это невозможно забыть, отметила она.
"При нынешней власти в Грузии, которая несамостоятельная, Грузия не имеет своего голоса, это голос чужой транслируется... Это завтра не закончится, к сожалению", - добавила Матвиенко.
Прозападные организации ведут большую работу, чтобы не допустить сближения России и Грузии, однако спикер Совфеда подчеркнула, что верит в разум грузинского народа, который осознает, что "Россия - не враг".
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.