Матвиенко назвала русофобию в Грузии рукотворной

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Русофобия в Грузии инспирирована извне, заявила в четверг журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Русофобия в Грузии - она рукотворная. У грузинского народа, в абсолютно большей его части, нет негативного отношения к русским и к России" - сказала она в ответ на вопрос о возможности улучшения российско-грузинских отношений.

Два народа связывает длинная история, и это невозможно забыть, отметила она.

"При нынешней власти в Грузии, которая несамостоятельная, Грузия не имеет своего голоса, это голос чужой транслируется... Это завтра не закончится, к сожалению", - добавила Матвиенко.

Прозападные организации ведут большую работу, чтобы не допустить сближения России и Грузии, однако спикер Совфеда подчеркнула, что верит в разум грузинского народа, который осознает, что "Россия - не враг".