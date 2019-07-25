Эксперт прокомментировал ракетные пуски КНДР

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пхеньян проведением ракетных пусков показывает Вашингтону, что мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности - добрая воля самой КНДР, а чтобы переговоры с США продолжались, нужны реальные подвижки, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.

В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

"У пусков есть определенный политический смысл. С одной стороны, внешний: напомнить американцам, что отсутствие пусков ракет большой дальности и мораторий на ядерные испытания - это своего рода добрая воля лидера КНДР. Чтобы это обещание выполнялось, нужно, чтобы переговорный процесс продолжался и какое-то реальное продвижение было", - пояснил эксперт.