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РИА Новости

Эксперт прокомментировал ракетные пуски КНДР

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне
Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пхеньян проведением ракетных пусков показывает Вашингтону, что мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности - добрая воля самой КНДР, а чтобы переговоры с США продолжались, нужны реальные подвижки, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.
В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.
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"У пусков есть определенный политический смысл. С одной стороны, внешний: напомнить американцам, что отсутствие пусков ракет большой дальности и мораторий на ядерные испытания - это своего рода добрая воля лидера КНДР. Чтобы это обещание выполнялось, нужно, чтобы переговорный процесс продолжался и какое-то реальное продвижение было", - пояснил эксперт.
Кроме того, власти КНДР могли руководствоваться и внутриполитическими соображениями, считает эксперт. "С другой стороны, у этого есть какой-то внутриполитический смысл, внутриполитическая логика, поскольку в КНДР - о чем редко вспоминают - есть своя внутренняя аудитория, которая тоже хочет видеть, что оборона страны укрепляется", - отметил он.
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