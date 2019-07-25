В Госдуме рассказали, почему нет смысла поздравлять Зеленского

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон соблюдает рамки дипломатических приличий, несмотря на то, что сторонником РФ не является, а президент Украины Владимир Зеленский начал свою работу с условий в адрес России, поэтому поздравлять его с вступлением в должность нет смысла, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Накануне президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, отметив, что развитие отношений в самых различных сферах отвечает интересам обеих стран. При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что нового украинского лидера Путин поздравит не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений РФ и Украины.
"Джонсон не самый большой друг России, но пусть и скрипя зубами, соблюдает рамки дипломатических приличий, а от Зеленского мы видим какие-то нравоучения. Он свой президентский путь начал с условий, которые должна выполнить Россия, поэтому отправлять поздравления человеку, который нам ставит ультиматумы, не вижу смысла", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Мы всегда действуем симметрично: к нам с душой - и мы с улыбкой; к нам с условиями - и у нас вопросы найдутся, без которых ни диалога, ни улучшений ситуации не будет. Впрочем, каждый имеет право на ошибку, и я надеюсь, наступит день, когда украинский президент захочет поговорить по душам", - добавил депутат.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что у российского президента нет иллюзий относительно Джонсона.
"Есть определенный дипломатический этикет, Путин его выдержал. Я не думаю, что у российского президента есть иллюзии по поводу данной фигуры. Его (Джонсона) эпатаж не означает его независимость от тех клише, которые сложились в западной политике. Он этим клише, боюсь, будет соответствовать", - сказал Новиков РИА Новости.