В Госдуме рассказали, почему нет смысла поздравлять Зеленского

"Мы всегда действуем симметрично: к нам с душой - и мы с улыбкой; к нам с условиями - и у нас вопросы найдутся, без которых ни диалога, ни улучшений ситуации не будет. Впрочем, каждый имеет право на ошибку, и я надеюсь, наступит день, когда украинский президент захочет поговорить по душам", - добавил депутат.