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РИА Новости

Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте "Богатыри своего дела"

Вчера, 13:19
25
© Фото предоставлено пресс-службой ПромсвязьбанкаОфисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте "Богатыри своего дела"
Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте Богатыри своего дела
© Фото предоставлено пресс-службой Промсвязьбанка
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сразу три московских отделения Промсвязьбанка стали площадкой для стрит-арт-проекта "Богатыри своего дела"; банк решил таким образом развить концепцию нового бренда - ПСБ|Банк сильных людей, сообщает пресс-служба банка.
Визуализировать идею о сильных людях на стенах банковских отделений было предложено продюсеру международных культурных проектов Ольге Погасовой и молодым героям стрит-арта.

"Богатырь — это воплощение мужества, самоотверженности и сил добра, это особый тип личности, характерный для героев русской истории и мифологии, хорошо известный всем поколениям. Эта метафора отлично подходит для визуализации послания, которое несет ПСБ клиентам, сотрудникам, стране", — приводится в сообщении комментарий руководителя розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергея Малышева.

В офисе ПСБ на Стромынке художники обратились к образам русских былинных витязей, иллюстрациям Ивана Билибина и работе Васнецова “Три богатыря". В здании на Китай-городе, где в XIX веке находились конторы братьев Рябушинских, воплощен сюжет о текстильной промышленности. "Сказочная мощь" представлена в ткацких станках и их покорителях — людях труда. Для офиса ПСБ на Кутузовском проспекте были выбраны пять знаковых персонажей, без которых невозможно представить историю и культуру России. Это Петр I, Лев Толстой, Михаил Кутузов, Михаил Ломоносов и Анна Ахматова.
© Фото предоставлено пресс-службой ПромсвязьбанкаОфисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте "Богатыри своего дела"
Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте Богатыри своего дела
© Фото предоставлено пресс-службой Промсвязьбанка
Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте "Богатыри своего дела"
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