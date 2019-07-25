Федеральную целевую программу развития Крыма могут продлить до 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма (ФЦП) может быть продлена до 2025 года, вопрос обсуждается на федеральном уровне, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что после детальной проработки возможно продление федеральной целевой программы по развитию Крыма после 2022 года.

"Вопрос продления федеральной целевой программы обсуждается в правительстве Российской Федерации. Пока действующая программа рассчитана до 2022 года включительно. Обсуждается вопрос о продлении программы до 2025 года. Решение юридическое пока не принято. Про перечень дополнительных объектов и сумму пока тяжело говорить", - сказал журналистам Кабанов.

Вице-премьер подчеркнул, что считает целесообразным продление сроков программы.

"Нам еще решать и решать все проблемы, которые накопились у нас за предыдущие периоды. По нашим оценкам, если программа будет продлена до 2025 года, это ориентировочно еще плюс 400 миллиардов рублей", - сказал вице-премьер.