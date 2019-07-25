В Подмосковье на 20% выросла урожайность овощей в тепличных хозяйствах

"На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано 45,7 тысячи тонн овощей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано чуть больше 36 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.