В Подмосковье на 20% выросла урожайность овощей в тепличных хозяйствах

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сельскохозяйственные организации Московской области увеличили на 20% по сравнению с прошлым годом сбор урожая овощных культур в закрытом грунте, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано 45,7 тысячи тонн овощей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано чуть больше 36 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.
Отмечается, что валовый сбор огурцов составил 24,8 тысячи тонн, томатов – 20,5 тысячи тонн и порядка 400 тонн – прочей овощной продукции. Лидируют по производству овощей защищенного грунта предприятия из городских округов Кашира, Луховицы и города Дзержинский.
Ранее сообщалось, что аграрии Московской области по сравнению с прошлым годом собрали в 1,5 раза больше овощей в открытом грунте.