Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T13:00Z
https://ria.ru/20190725/1556866553.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152324/25/1523242502_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1a3e146723b7b8e71e22e29ae1a73b23.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье на 20% выросла урожайность овощей в тепличных хозяйствах

Вчера, 13:00
63
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыращивание овощей в тепличном хозяйстве
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сельскохозяйственные организации Московской области увеличили на 20% по сравнению с прошлым годом сбор урожая овощных культур в закрытом грунте, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано 45,7 тысячи тонн овощей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано чуть больше 36 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.

Отмечается, что валовый сбор огурцов составил 24,8 тысячи тонн, томатов – 20,5 тысячи тонн и порядка 400 тонн – прочей овощной продукции. Лидируют по производству овощей защищенного грунта предприятия из городских округов Кашира, Луховицы и города Дзержинский.
Ранее сообщалось, что аграрии Московской области по сравнению с прошлым годом собрали в 1,5 раза больше овощей в открытом грунте.
200000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяЭкономика
Рекомендуем
"Юнипро" и "Русал" обсудят мировое соглашение по спору о Березовской ГРЭС
РИА
Новости
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
В Ростовской области расширили ряд организаций, получающих налоговый вычет
Ростов-на-Дону
В Ростовской области будут софинансировать инициативы жителей
"Т Плюс" с 2020 года планирует перейти на метод "альткотельной" в 6 городах
Лента
новостей
Подольск
В подмосковном округе Подольск построили коворкинг для промышленности
Вид на Гурзуф
Федеральную целевую программу развития Крыма могут продлить до 2025 года
Молоко
В Подмосковье открыли завод по производству экоупаковки для молока
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава КЧР поручил еженедельно проводить проверки состояния детских лагерей
Покупатель в супермаркете
Россия занимает 38 место в мире по экспорту "зеленых" товаров
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Глава Верхневолжья держит на контроле ситуацию в детском лагере "Салют"
Объем экспорта продукции АПК Москвы превысил млрд долларов
Цех сборки автомобилей Лада Нива, Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
Автоконцерны призвали выровнять условия господдержки
Автомобильное движение по трассе Краснодар - Керчь ведущее к Крымскому мосту
Нацпроект по безопасным и качественным дорогам на Кубани реализовали на 45%
Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
Тротуар в Щелкове, соединяющей две части города, обустроят до конца месяца
В подмосковном округе Шаховская откроют стадион
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно
02:32Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Лента новостейМолния