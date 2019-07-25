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РИА Новости

Джонсон готов действовать жестко в вопросе Brexit, считают эксперты

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещавший вывести страну из ЕС 31 октября, сформировал новый кабинет из твердых сторонников Brexit, Лондон готов действовать "жестко и беспощадно", считают российские эксперты.
Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой. Кроме того, Джонсон пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.

Полны решимости

Эксперты считают, что Джонсон как идеолог Brexit назначил на ключевые посты также сторонников выхода из ЕС, они "полны решимости" добиться осуществления Brexit до 31 октября.
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"Я думаю, состав правительства как раз и указывает на то, что он полон решимости этого добиться, поскольку на все ключевые посты назначены твердые сторонники выхода Великобритании из Евросоюза", - заявил РИА Новости директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник (в ранге посла) посольства РФ в Великобритании в 2011-2017 годах Александр Крамаренко.
В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что Джонсон формирует новый кабинет под "жесткий Brexit". "Борис Джонсон - это мотор Brexit, его главный идеолог, пропагандист и агитатор, соответственно, он конфигурирует новую власть, свой кабинет, именно под жесткий Brexit, под выполнение решения Европейской комиссии о том, что до 31 октября Британия должна выйти из ЕС независимо от того, будет новая сделка или нет", - отметил он.
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Мартынов также добавил, что "подобных взглядов, которые проповедует и транслирует новый премьер-министр Борис Джонсон, придерживается добрая половина британских граждан".

Брюссель в шоке

По мнению экспертов, ЕС считает, что все переговоры уже проведены, однако с приходом Джонсона к власти Брюсселю придется осмысливать ситуацию заново.
"ЕС не желает вести переговоры, поскольку справедливо полагает, что все переговоры уже проведены, все разговоры и уговоры, и прочие приседания вокруг выходящей из ЕС Британии были совершены, что и было сформулировано в соглашении, которое Тереза Мэй подписала, но не смогла утвердить у своих парламентариев. Соответственно, ситуация патовая. Я думаю, что Джонсон настроен на жесткий Brexit", - сказал Мартынов.
При этом Крамаренко отмечает, что "вся прежняя переговорная парадигма ведения дел (Брюсселя- ред.) с Великобританией, как это сложилось при Мэй, рухнула, и им надо будет осмысливать ситуацию заново". "Поэтому неслучайно газеты пишут о том, что Брюссель в шоке", - добавил он.
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По словам Крамаренко, "проблема теперь не у Лондона, а у Брюсселя, которому надо искать пути выхода из тупиковой ситуации, но пути придется искать им, а не Джонсону".
"Они поменялись ролями: если они действовали через Мэй и она принимала все, что они предлагали, то теперь им придется уже реально серьезно договариваться с Джонсоном", - пояснил он.
Крамаренко отмечает, что "придется все равно договариваться, когда Великобритания выйдет без соглашения. То есть они и в цейтноте, потому что осталось 99 дней, и они в тупике, потому что им придется либо нести ответственность за отсутствие предварительного соглашения, в том числе отвечать перед собственными гражданами, либо договариваться так, как Джонсон будет готов договариваться, опираясь на поддержку (президента США Дональда) Трампа – у Трампа свои рычаги воздействия на Евросоюз".
По его мнению, "преимущество в данной ситуации на британской стороне", и ситуация, "скорее всего, решится в пользу англосаксов, потому что они готовы действовать жестко и беспощадно".
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонТереза МэйЕвросоюзВеликобританияВ мире
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