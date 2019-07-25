Джонсон готов действовать жестко в вопросе Brexit, считают эксперты

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещавший вывести страну из ЕС 31 октября, сформировал новый кабинет из твердых сторонников Brexit, Лондон готов действовать "жестко и беспощадно", считают российские эксперты.

Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой. Кроме того, Джонсон пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.

Полны решимости

Эксперты считают, что Джонсон как идеолог Brexit назначил на ключевые посты также сторонников выхода из ЕС, они "полны решимости" добиться осуществления Brexit до 31 октября.

"Я думаю, состав правительства как раз и указывает на то, что он полон решимости этого добиться, поскольку на все ключевые посты назначены твердые сторонники выхода Великобритании из Евросоюза", - заявил РИА Новости директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник (в ранге посла) посольства РФ в Великобритании в 2011-2017 годах Александр Крамаренко.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что Джонсон формирует новый кабинет под "жесткий Brexit". "Борис Джонсон - это мотор Brexit, его главный идеолог, пропагандист и агитатор, соответственно, он конфигурирует новую власть, свой кабинет, именно под жесткий Brexit, под выполнение решения Европейской комиссии о том, что до 31 октября Британия должна выйти из ЕС независимо от того, будет новая сделка или нет", - отметил он.

Мартынов также добавил, что "подобных взглядов, которые проповедует и транслирует новый премьер-министр Борис Джонсон, придерживается добрая половина британских граждан".

Брюссель в шоке

По мнению экспертов, ЕС считает, что все переговоры уже проведены, однако с приходом Джонсона к власти Брюсселю придется осмысливать ситуацию заново.

"ЕС не желает вести переговоры, поскольку справедливо полагает, что все переговоры уже проведены, все разговоры и уговоры, и прочие приседания вокруг выходящей из ЕС Британии были совершены, что и было сформулировано в соглашении, которое Тереза Мэй подписала, но не смогла утвердить у своих парламентариев. Соответственно, ситуация патовая. Я думаю, что Джонсон настроен на жесткий Brexit", - сказал Мартынов.

При этом Крамаренко отмечает, что "вся прежняя переговорная парадигма ведения дел (Брюсселя- ред.) с Великобританией, как это сложилось при Мэй, рухнула, и им надо будет осмысливать ситуацию заново". "Поэтому неслучайно газеты пишут о том, что Брюссель в шоке", - добавил он.

По словам Крамаренко, "проблема теперь не у Лондона, а у Брюсселя, которому надо искать пути выхода из тупиковой ситуации, но пути придется искать им, а не Джонсону".

"Они поменялись ролями: если они действовали через Мэй и она принимала все, что они предлагали, то теперь им придется уже реально серьезно договариваться с Джонсоном", - пояснил он.

Крамаренко отмечает, что "придется все равно договариваться, когда Великобритания выйдет без соглашения. То есть они и в цейтноте, потому что осталось 99 дней, и они в тупике, потому что им придется либо нести ответственность за отсутствие предварительного соглашения, в том числе отвечать перед собственными гражданами, либо договариваться так, как Джонсон будет готов договариваться, опираясь на поддержку (президента США Дональда) Трампа – у Трампа свои рычаги воздействия на Евросоюз".