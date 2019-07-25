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РИА Новости
Теплоснабжение

"Юнипро" и "Русал" обсудят мировое соглашение по спору о Березовской ГРЭС

Вчера, 12:33
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Юнипро" и структура "Русала" рассмотрят заключение мирового соглашения по спору о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) по Березовской ГРЭС, "Русал" в суде ходатайствовал об отложении рассмотрения дела, сообщил РИА Новости представитель "Юнипро".

"Сегодня "Русал" заявил ходатайство в суде об отложении в связи с возможностью мирового урегулирования, все остальные участники процесса поддержали это ходатайство", - сказал представитель энергокомпании. Суд отложил на 2 октября рассмотрение апелляции "Русала братский алюминиевый завод" на решение предыдущей инстанции, когда суд отказал компании в расторжении договора и взыскании 174 миллионов рублей.

В судах рассматриваются несколько исковых заявлений компаний "Русала" на общую сумму 385 миллионов рублей. Все они связаны с вынужденной приостановкой поставки мощности после аварии на Березовской ГРЭС.
ДПМ, гарантирующие инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, в соответствии с российским законодательством обязаны заключать все потребители оптового рынка, в том числе "Русал". Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен.
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ
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Арбитражный суд отклонил иск компании "Русал Братский алюминиевый завод" на 174 миллиона рублей, однако компания обжаловала решение, следующее заседание в апелляционном суде состоится 2 октября. По иску "Русал Энерго" на 96 миллионов арбитражный суд еще не вынес решение, следующее рассмотрение состоится 30 июля.
Иск "Русала Новокузнецкий алюминиевый завод" на 24 миллиона рублей удовлетворен полностью, но энергокомпания его обжаловала, апелляция будет рассмотрена 28 августа. Также суд в первой инстанции удовлетворил иск "Русала Саяногорский алюминиевый завод" на 91 миллион рублей, апелляционная жалоба будет рассматриваться 13 августа.
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