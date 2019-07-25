"Юнипро" и "Русал" обсудят мировое соглашение по спору о Березовской ГРЭС

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Юнипро" и структура "Русала" рассмотрят заключение мирового соглашения по спору о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) по Березовской ГРЭС, "Русал" в суде ходатайствовал об отложении рассмотрения дела, сообщил РИА Новости представитель "Юнипро".

"Сегодня "Русал" заявил ходатайство в суде об отложении в связи с возможностью мирового урегулирования, все остальные участники процесса поддержали это ходатайство", - сказал представитель энергокомпании. Суд отложил на 2 октября рассмотрение апелляции "Русала братский алюминиевый завод" на решение предыдущей инстанции, когда суд отказал компании в расторжении договора и взыскании 174 миллионов рублей.

В судах рассматриваются несколько исковых заявлений компаний "Русала" на общую сумму 385 миллионов рублей. Все они связаны с вынужденной приостановкой поставки мощности после аварии на Березовской ГРЭС.

ДПМ, гарантирующие инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, в соответствии с российским законодательством обязаны заключать все потребители оптового рынка, в том числе "Русал". Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен.

Арбитражный суд отклонил иск компании "Русал Братский алюминиевый завод" на 174 миллиона рублей, однако компания обжаловала решение, следующее заседание в апелляционном суде состоится 2 октября. По иску "Русал Энерго" на 96 миллионов арбитражный суд еще не вынес решение, следующее рассмотрение состоится 30 июля.