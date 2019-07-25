Путин: детям из пострадавших от паводка регионов предложили отдых в лагерях

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области семьями в Кремле

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области семьями в Кремле

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Около 2 тысяч детей из пострадавшей от паводка Иркутской области выехали в летние лагеря, еще 1,6 тысячи детей отправятся на отдых в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг президент встретился в Кремле с семьями из пострадавших от паводка регионов, которые отправлялись на отдых через Москву.

"Мы всем предложили поехать, 3,6 тысячи поступило заявок, около 1,3 тысячи родителей отказались по разным причинам, выехало почти 2 тысячи – 1995 детей, и сегодня выедет еще 1,6 тысячи. Вот прямо сегодня", - сказал Путин.