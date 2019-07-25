Зеленский теперь не может перекладывать ответственность, считает Матвиенко

"Господин Зеленский и его партия получили, я бы сказала, такой аванс к многим обещаниям, которые были им даны в ходе предвыборной кампании. И в связи с тем, что партия "Слуга народа" получила большинство, теперь уже у президента Украины не будет никаких оснований на кого-либо перекладывать ответственность за свои действия или бездействия, особенно хочу это подчеркнуть, уже не получится отговариваться красивыми фразами, обещаниями. Люди ждут уже действий, конкретных действий, реализации обещанного, люди ждут мира на Украине, и это самое главное", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.