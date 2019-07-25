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РИА Новости

Зеленский теперь не может перекладывать ответственность, считает Матвиенко

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получил аванс доверия у народа и теперь не может перекладывать на кого-то ответственность и отговариваться красивыми фразами, заявила спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.
"Господин Зеленский и его партия получили, я бы сказала, такой аванс к многим обещаниям, которые были им даны в ходе предвыборной кампании. И в связи с тем, что партия "Слуга народа" получила большинство, теперь уже у президента Украины не будет никаких оснований на кого-либо перекладывать ответственность за свои действия или бездействия, особенно хочу это подчеркнуть, уже не получится отговариваться красивыми фразами, обещаниями. Люди ждут уже действий, конкретных действий, реализации обещанного, люди ждут мира на Украине, и это самое главное", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%.
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Валентина МатвиенкоВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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