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РИА Новости

Путин поручил предоставить субсидии для бизнеса в Иркутской области

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019
Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа, предусматривающий предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на возобновление работы после наводнения в Иркутской области.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", состоявшегося 19 июля 2019 года.
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"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести... проект указа президента РФ, ... предусмотрев... предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", - говорится в перечне поручений.
Срок подготовки проекта - 25 июля, ответственным назначен вице-премьер Виталий Мутко.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинРоссияЭкономика
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