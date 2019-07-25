Путин поручил предоставить субсидии для бизнеса в Иркутской области

Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа, предусматривающий предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на возобновление работы после наводнения в Иркутской области.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", состоявшегося 19 июля 2019 года.

"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести... проект указа президента РФ, ... предусмотрев... предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", - говорится в перечне поручений.

Срок подготовки проекта - 25 июля, ответственным назначен вице-премьер Виталий Мутко.