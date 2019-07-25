Путин поручил предоставить субсидии для бизнеса в Иркутской области

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа, предусматривающий предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на возобновление работы после наводнения в Иркутской области.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", состоявшегося 19 июля 2019 года.
"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести... проект указа президента РФ, ... предусмотрев... предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", - говорится в перечне поручений.
Срок подготовки проекта - 25 июля, ответственным назначен вице-премьер Виталий Мутко.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.