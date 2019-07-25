Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии снизилась на 30,7%

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-июне 2019 года снизилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,507 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) увеличилась на 44,7% в годовом выражении и составила 28,864 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла в 4,1 раза, до 5,54 миллиарда рублей.

Выручка от экспорта электроэнергии выросла вдвое и составила 24,3 миллиарда рублей. Изменение экспортной выручки компания объясняет увеличением рублёвого эквивалента цены реализации из-за роста цен на бирже электроэнергии Nord Pool в зонах "Литва" и "Финляндия" и курса евро в первом квартале 2019 года, а также увеличением объёмов экспорта по этим направлениям.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом энергорынке РФ (ОРЭМ) снизилась на 42,3% - до 4,4 миллиарда рублей. Уменьшение выручки на ОРЭМ обусловлено отсутствием объёмов коммерческого импорта электроэнергии из Казахстана.

Долговая нагрузка на конец первого полугодия 2019 года составила 64,6 миллиарда рублей. Долговой портфель представлен краткосрочными заёмными внутригрупповыми ресурсами. Чистый долг "Интер РАО" сократился до 63,9 миллиарда рублей против 71,7 миллиарда рублей на начало года.