Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T11:41Z
https://ria.ru/20190725/1556862923.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии снизилась на 30,7%

Вчера, 11:41
5
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-июне 2019 года снизилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,507 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) увеличилась на 44,7% в годовом выражении и составила 28,864 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла в 4,1 раза, до 5,54 миллиарда рублей.
Выручка от экспорта электроэнергии выросла вдвое и составила 24,3 миллиарда рублей. Изменение экспортной выручки компания объясняет увеличением рублёвого эквивалента цены реализации из-за роста цен на бирже электроэнергии Nord Pool в зонах "Литва" и "Финляндия" и курса евро в первом квартале 2019 года, а также увеличением объёмов экспорта по этим направлениям.
Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом энергорынке РФ (ОРЭМ) снизилась на 42,3% - до 4,4 миллиарда рублей. Уменьшение выручки на ОРЭМ обусловлено отсутствием объёмов коммерческого импорта электроэнергии из Казахстана.
24 июля, 06:42
В Казахстане сообщили о выкупе у "Интер РАО" доли в Экибастузской ГРЭС-2
Долговая нагрузка на конец первого полугодия 2019 года составила 64,6 миллиарда рублей. Долговой портфель представлен краткосрочными заёмными внутригрупповыми ресурсами. Чистый долг "Интер РАО" сократился до 63,9 миллиарда рублей против 71,7 миллиарда рублей на начало года.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 33,3 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеРоссия
Рекомендуем
"Энел Россия" в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэльские власти представят детали атаки на энергосистемы страны
Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
В Тегеране сообщили о сроках проведения саммита Ирана, России и Турции
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США
Лента
новостей
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Люди проходят мимо ресторана быстрого питания Макдоналдс на улице Большая Бронная в Москве
Американскую журналистку восхитил российский "Макдоналдс"
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния