МЧС контролирует работу палаточных лагерей в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС контролируют работу палаточных лагерей на территории Ростовской области, сообщил журналистам представитель регионального управления министерства.

По его информации, на территории Ростовской области в период летней оздоровительной кампании 2019 года работают 32 объекта детского отдыха с круглосуточным пребыванием, в том числе три палаточных лагеря.

"На сегодняшний день на контроле сотрудников главного управления МЧС России по Ростовской области находятся палаточное лагеря в городе Азове и Волгодонске, палаточной лагерь в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района завершил свою работу", - сказал он.

Представители органов государственного пожарного надзора не менее двух раз в месяц посещают все данные объекты для контроля за противопожарным состоянием и проведением профилактических мероприятий. К данной работе привлекаются региональные отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и Российского союза спасателей.

На объектах детского отдыха проведено более 3,5 тысячи профилактических мероприятий.

Для обеспечения безопасности объектов детского отдыха, расположенных на территории Ростовской области, в период оздоровительного сезона 2019 года привлечена группировка сил и средств численностью более 1 тысячи человек личного состава и 370 единиц специальной и вспомогательной техники, в том числе плавсредства.