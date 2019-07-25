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РИА Новости

МЧС контролирует работу палаточных лагерей в Ростовской области

Вчера, 11:34
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС контролируют работу палаточных лагерей на территории Ростовской области, сообщил журналистам представитель регионального управления министерства.
По его информации, на территории Ростовской области в период летней оздоровительной кампании 2019 года работают 32 объекта детского отдыха с круглосуточным пребыванием, в том числе три палаточных лагеря.
"На сегодняшний день на контроле сотрудников главного управления МЧС России по Ростовской области находятся палаточное лагеря в городе Азове и Волгодонске, палаточной лагерь в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района завершил свою работу", - сказал он.
Представители органов государственного пожарного надзора не менее двух раз в месяц посещают все данные объекты для контроля за противопожарным состоянием и проведением профилактических мероприятий. К данной работе  привлекаются региональные отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и Российского союза спасателей.
Вчера, 11:17
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На объектах детского отдыха проведено более 3,5 тысячи профилактических мероприятий.
Для обеспечения безопасности объектов детского отдыха, расположенных на территории Ростовской области, в период оздоровительного сезона 2019 года привлечена группировка сил и средств численностью более 1 тысячи человек личного состава и 370 единиц специальной и вспомогательной техники, в том числе плавсредства.  
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело.
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