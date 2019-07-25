Омский бизнесмен обманул банки на 561 миллион рублей

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Омские следователи завершили расследование в отношении директора группы компаний, который взял кредиты на 561 миллион рублей и намеренно обанкротил организацию, чтобы не возвращать деньги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкогольной продукции получил в трех кредитных организациях свыше 561 миллиона рублей. В дальнейшем он создавал видимость платежеспособности, погасив перед банками долги по полученным ранее кредитам, однако обязательства по погашению новых траншей остались не исполнены. Кроме того, злоумышленник заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 миллионов рублей", - рассказала официальный представитель МВД России.

Сделки по возврату товара ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их имущества - которое, в том числе, было залогом по кредитам.

"Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денежных средств кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 196 УК РФ", - рассказала Волк.