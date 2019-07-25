Объем экспорта продукции АПК Москвы превысил млрд долларов

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Объем экспорта агропромышленной продукции Москвы за первые пять месяцев текущего года составил 1,1 миллиарда долларов, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он пояснил, что в числе наиболее популярных экспортных продуктов детское питание, расфасованное для розничной продажи (23,3 миллиона долларов), рост объема которого составил порядка 57% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Также, в число наиболее востребованных на внешних рынках товаров вошли кондитерские изделия, а именно шоколадные конфеты (11,7 миллиона долларов), их экспортный объем вырос на 8%.

"По итогам 2018 года московские компании экспортировали пищевую продукцию на 3,2 миллиарда долларов. За первые пять месяцев этого года объем экспорта столичной агропромышленной продукции достиг 1,1 миллиарда долларов, что составляет 12% от общего объема экспорта АПК всей страны", – сказал Ефимов, слова которого цитирует пресс-служба департамента инновационной и промышленной политики города Москвы.

В этом году Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков "Моспром", подведомственная организация Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, организует участие столичных пищевых производителей на международных выставках продуктов питания "Anuga" и "World Food".

Одним из участников коллективного стенда на выставке "Anuga", которая пройдет в Кельне с 5 по 9 октября, станет компания "Live Group", успешно осуществляющая экспорт меда-суфле в Китай, США, Европу, Японию, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Австралию и Индию. Также, в выставке примет участие ЗАО "КМКИ "Добрынинский", являющийся одним из немногих московских производителей, экспортирующих свою кондитерскую продукцию в США, Израиль и Германию.