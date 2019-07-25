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РИА Новости

В Госдуме обсудят комплексные меры по борьбе с насилием в семье

Вчера, 11:00
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Одними уголовными мерами вопросы насилия в семье не изменить, рабочая группа Госдумы занимается разработкой комплексных меры по решению этого вопроса, заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР).
"Я полностью согласен, что уголовными мерами здесь все не решить. На самом деле здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, надо решать вопросы с точки зрения защиты семьи", - заявил Крашенинников на итоговой конференции фракции "Единая Россия".
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По его словам, в Госдуме в рамках специальной рабочей группы обсуждается законопроект, который позволит комплексно решить проблему. По словам депутата, это будут не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеке и других нормативных актов.
"Я знаю, что в думе рабочая группа уже есть, мы готовим законопроект, но понимаете, начинаем одну тему - другая возникает", - подчеркнул депутат.
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