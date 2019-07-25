В Госдуме обсудят комплексные меры по борьбе с насилием в семье

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Одними уголовными мерами вопросы насилия в семье не изменить, рабочая группа Госдумы занимается разработкой комплексных меры по решению этого вопроса, заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР).

"Я полностью согласен, что уголовными мерами здесь все не решить. На самом деле здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, надо решать вопросы с точки зрения защиты семьи", - заявил Крашенинников на итоговой конференции фракции "Единая Россия".

По его словам, в Госдуме в рамках специальной рабочей группы обсуждается законопроект, который позволит комплексно решить проблему. По словам депутата, это будут не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеке и других нормативных актов.