Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T11:00Z
https://ria.ru/20190725/1556861564.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:00
132
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – три", - говорится в сообщении.
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
24 июля, 14:49
В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано четыре соглашения о переходе под контроль сирийского правительства населенных пунктов Эль-Мансура провинции Эт-Табка, Тель-Абьяд провинции Ракка, Мешия и Джнейне провинции Дейр-Эз-Зор. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2542. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000001
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
В здании Государственной Думы РФ
В Госдуме обсудят комплексные меры по борьбе с насилием в семье
РИА
Новости
Персидский залив
Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия планирует расширить контакты с Турцией в сфере авиации и ПВО
Улица поселения Бейт-Джинн
В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев
Лента
новостей
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии
Выборы в парламент Испании
Соцпартия Испании и Podemos обвинили друг друга в срыве переговоров
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Китай призвал Пхеньян и Вашингтон возобновить консультации
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Испытания в КНДР не угрожают Дальнему Востоку, заявили в Совфеде
В России хотят создать единый реестр радиоэлектронной продукции
Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах в Раду
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Гумпомощь ООН в Рукбане попадает в руки террористов, заявили в Минобороны
Женщина с детьми
В бюджет хотят заложить 150 миллиардов рублей на выплаты на первого ребенка
Город Тунис, Тунис
В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния