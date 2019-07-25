В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – три", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано четыре соглашения о переходе под контроль сирийского правительства населенных пунктов Эль-Мансура провинции Эт-Табка, Тель-Абьяд провинции Ракка, Мешия и Джнейне провинции Дейр-Эз-Зор. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2542. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.