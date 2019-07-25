В бюджет хотят заложить 150 миллиардов рублей на выплаты на первого ребенка

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Минтруд с Минфином закладывают в бюджет с 2020 года почти 150 миллиардов рублей на выплаты на первого ребенка, сообщила замглавы Минтруда Светлана Петрова.

По ее словам, на сегодняшний день на плановый период на выплаты на первого ребенка в бюджет заложено 58 миллиардов рублей. Она напомнила, что решение о продлении периода выплаты пособия на ребёнка с 1,5 до 3 лет должно быть принято одновременно с повышением порога нуждаемости.