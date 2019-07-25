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РИА Новости

В бюджет хотят заложить 150 миллиардов рублей на выплаты на первого ребенка

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Минтруд с Минфином закладывают в бюджет с 2020 года почти 150 миллиардов рублей на выплаты на первого ребенка, сообщила замглавы Минтруда Светлана Петрова.
По ее словам, на сегодняшний день на плановый период на выплаты на первого ребенка в бюджет заложено 58 миллиардов рублей. Она напомнила, что решение о продлении периода выплаты пособия на ребёнка с 1,5 до 3 лет должно быть принято одновременно с повышением порога нуждаемости.
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"Мы в связи с принятием этого закона сейчас с министерством финансов закладываем со следующего года почти 150 миллиардов, и это только выплаты на первого ребенка", – сказала Петрова на соцкомитете в Совете Федерации.
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