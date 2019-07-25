Площадь природных пожаров в Приангарье приблизилась к 500 тысячам гектар

"Локализованными остаются пять возгораний на площади 2764 гектара, покрытых лесом, и 60 гектар, непокрытых лесом... Продолжают действовать 64 пожара. Из них в зоне обслуживания – 10 возгораний на площади 22760 гектар... Еще 54 очага действуют в зоне контроля, их общая площадь – 86898 гектар... В зоне контроля закрыто 41 возгорание на 379181 гектаре, из них 82950 гектар покрыты лесом", - говорится в сообщении.