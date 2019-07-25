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РИА Новости

Площадь природных пожаров в Приангарье приблизилась к 500 тысячам гектар

Вчера, 10:50
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара
Дым от лесного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Дым от лесного пожара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Общая площадь локализованных и находящихся в зоне контроля природных пожаров в Приангарье приближается к 500 тысячам гектар, сообщила пресс-служба правительства области.
По его данным, за сутки 24 июля на землях лесного фонда Иркутской области было ликвидировано 10 пожаров общей площадью 11078 гектар. Четыре очага потушены в Киренском районе, два - в Усть-Кутском, по одному - в Жигаловском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском.
"Локализованными остаются пять возгораний на площади 2764 гектара, покрытых лесом, и 60 гектар, непокрытых лесом... Продолжают действовать 64 пожара. Из них в зоне обслуживания – 10 возгораний на площади 22760 гектар... Еще 54 очага действуют в зоне контроля, их общая площадь – 86898 гектар... В зоне контроля закрыто 41 возгорание на 379181 гектаре, из них 82950 гектар покрыты лесом", - говорится в сообщении.
По данным властей, на ликвидации пожаров 24 июля работали 209 парашютистов-десантников, 59 специалистов лесной охраны и 280 мобилизованных граждан. К тушению привлекались 109 единиц техники и 10 воздушных судов.
Всего на территории РФ зафиксировано более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 миллионов гектар.
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