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РИА Новости

В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы

Вчера, 10:45
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Информация о крупном лесном пожаре на западе столицы неверна, там идут учения, заявил столичный главк МЧС РФ.
Ранее анонимный представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в Тропарево загорелся лесной массив на площади 360 квадратных метров, а вблизи находятся два детских садика.
"Информация о возгорании лесного массива в Тропарево не соответствует действительности. Возгорания нет. Проводятся учения", - говорится в релизе.
Как пояснил агентству тот же представитель экстренных служб, изначально информация поступила от очевидца.
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