В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Информация о крупном лесном пожаре на западе столицы неверна, там идут учения, заявил столичный главк МЧС РФ.

Ранее анонимный представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в Тропарево загорелся лесной массив на площади 360 квадратных метров, а вблизи находятся два детских садика.

"Информация о возгорании лесного массива в Тропарево не соответствует действительности. Возгорания нет. Проводятся учения", - говорится в релизе.